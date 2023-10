Botafogo empolgado e estreia de Tite: o que saber na volta do Brasileiro

Hoje, às 19h, na Arena do Grêmio

A partida que abre a rodada 27 será disputada entre dois clubes da parte de cima da tabela. Quem tem aspirações maiores neste momento são os Tricolores, atualmente na 3ª colocação. Com uma vitória, a equipe de Renato Gaúcho pode subir a 47 pontos e se aproximar do líder Botafogo. O Furacão soma 41 pontos, ocupa a 8ª posição, e busca ingressar no G6.

Coritiba x Cuiabá

Hoje, às 20h, no Couto Pereira

Atual vice-lanterna, o Coritiba vem de duas vitórias e ainda sonha com a saída do Z4. A tarefa é árdua, visto que o Coxa precisa de, no mínimo, oito pontos para escapar da degola. No entanto, um triunfo sobre o Cuiabá é essencial para o time de Slimani e companhia se manter na Série A.

Após uma sequência ruim, o Cuiabá vem se recuperando e quer voltar a encostar na zona de classificação à Libertadores. Vindo de um empate sem gols com o Cruzeiro — no único jogo do Brasileiro disputado entre os confrontos de seleções —, os auriverdes ocupam a 11ª colocação, com 33 pontos.