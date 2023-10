Vasco quita dívidas com clubes e aguarda suspensão de transfers bans

O Vasco quitou dívidas com os clubes Lille (FRA), Nacional (URU), Atlético Tucuman (ARG) e Al Shabab (SAU), e agora aguarda a suspensão dos transfers bans que foram aplicados pela Fifa.

O que aconteceu

As dívidas são referentes às compras do goleiro Léo Jardim, do lateral direito Puma Rodríguez, do zagueiro Capasso e do meia Paulinho.