Vasco aguarda 'ok' da PM para transferir jogo com Botafogo para S. Januário

O Vasco, porém, mantém negociações avançadas com a Polícia Militar para a liberação de São Januário e está confiante neste sentido.

O estádio, até o momento, não pode receber clássicos por conta de um laudo da PM, fato que fez o Vasco enfrentar seus rivais este ano no Maracanã e no Nilton Santos. Caso consiga o sinal positivo, o jogo será remarcado para São Januário.

Maracanã também está nos planos

O plano A do Vasco é o Maracanã e uma solicitação formal já até foi feita ao Governo do Estado, mas como o clube ainda não recebeu uma resposta, decidiu agilizar as tratativas para liberar São Januário.

Neste domingo (22), o Cruzmaltino enfrentará o rival Flamengo no Maracanã, mas o mando de campo é do Rubro-Negro.