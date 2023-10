Cotia em alta: quais jovens podem ganhar espaço com Dorival até fim do ano?

Quem são eles?

Patryck, 20 anos. O lateral-esquerdo estreou no ano passado e, em 2023, foi acionado 11 vezes pela comissão de Dorival. O problema é que o jovem encara a concorrência de Welington e Caio Paulista: o primeiro quase foi vendido na última janela, mas permaneceu e deve continuar para 2024, enquanto o segundo está emprestado até o fim da temporada e tem situação indefinida.

Talles Costa, 21 anos. Outro que já não é "novato" entre os profissionais é o meia-atacante. Ele chegou a ter algum espaço com Crespo e com Rogério Ceni, mas praticamente sumiu sob novo comando e atuou apenas duas vezes desde junho. As chegadas de Lucas e James Rodríguez pioraram a situação de Talles, que briga por novas chances na reta final da temporada.

Pedro Vilhena, 21 anos. Depois de enfrentar uma grave lesão em 2022, o meia atuou pela primeira vez no time de cima no mês passado, contra o Fortaleza, e é visto como uma das maiores promessas de Cotia. Os "protocolares" jogos do São Paulo ainda neste ano podem dar a Vilhena o tempo necessário para encantar o torcedor.

Negrucci, 19 anos. O volante iniciou sua trajetória entre os profissionais em noite emblemática para o são-paulino: vitória sobre o Tigre no Morumbi, em duelo que "encerrou a maldição" de 2012. Depois disso, Negrucci saiu do banco na partida contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro e, nos últimos dias, defendeu o clube no Paulistão sub-20. A concorrência, no entanto, é um grande obstáculo, já que Pablo Maia, Gabriel Neves, Luan e até o sumido Jhegson Méndez atuam no setor.

Rodriguinho, 19 anos. O meia é o mais "rodado" do quinteto e já atuou 14 vezes na temporada. Rodriguinho, que já havia estreado — e feito gol — no ano passado, também vê com bons olhos o calendário menos "decisivo" do clube para mostrar serviço a Dorival e sua comissão.