PVC e Julio Gomes concordam: Neymar inibe outros jogadores na seleção

Os colunistas Julio Gomes e Paulo Vinícius Coelho analisaram no De Primeira que a presença de Neymar hoje inibe o crescimento de outros jogadores na seleção brasileira. Para a dupla, ninguém é imprescindível quando se trata de desenvolver coletivamente um time de futebol.

Julio Gomes: "Eu abriria mão do Neymar na seleção brasileira, mas não de forma definitiva. O Neymar é imprescindível para a seleção? A pergunta seguinte é: para quê? Para se classificar para a Copa do Mundo, não, não é imprescindível; se classificam seis seleções de dez e a sétima ainda vai à repescagem. Se o Brasil jogar com a seleção sub-20, ele vai se classificar. Ele é imprescindível para ganhar a Copa América? Não, em 2019, a única Copa América que o Brasil ganhou das últimas quatro, foi justamente quando não teve o Neymar. Ele é imprescindível para ganhar a Copa do Mundo? Opa, aí já é outra discussão, talvez não dê para ganhar uma Copa do Mundo sem o Neymar. Mas eu acho que o Neymar, a simples presença dele, é uma canalizadora de energia que faz mal para o time. A presença do Neymar não deixa outros jogadores aflorarem".

PVC: "Entendi perfeitamente o posicionamento do Fernando Diniz, só que ele se esqueceu que o Luis Enrique abriu mão, então não é verdade que nenhum técnico abriria mão do Neymar, o Luis Enrique abriu mão do Neymar. Eu acho que o Neymar não é imprescindível à seleção brasileira, não é que tem que abrir mão do Neymar, mas o Neymar não é imprescindível à seleção. À medida que a gente se convenceu nos últimos 13 anos que a seleção brasileira só tem um jogador, que é o Neymar, você inibe outras lideranças. Então, não é imprescindível, agora, ele pode jogar? Claro que pode, o Neymar é talentosíssimo. Ele não pode é jogar com o nervosismo que jogou contra a Venezuela. Por outro lado, do ponto de vista teórico, é sempre melhor fazer a transição de uma geração para outra sem ruptura".