O Flamengo de Tite em 6 pontos: o que o técnico já indicou para o futuro

Esquecer o que passou

Todas as atenções estão voltadas para a preparação.

Tite não quer perder tempo com um diagnóstico público sobre os trabalhos fracassados de Vitor Pereira e Jorge Sampaoli. Passado o período de "conhecimento humano" — um entendimento com os funcionários do clube, como um todo, algo que o diferencia do argentino -, o foco está nos 12 jogos restantes do Brasileirão. A começar pelo Cruzeiro, quinta-feira, fora de casa, seguindo a receita:

"Precisa jogar e saber jogar de forma consistente defensivamente e ser eficiente em bolas paradas".

Canal do Flamengo

Quer saber tudo o que rola com o Flamengo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.