Neymar sofre lesão no joelho e deixa jogo da seleção chorando

Neste ano, Neymar já ficou um período longo afastado dos campos porque sofreu uma lesão no tornozelo direito e foi submetido posteriormente a uma cirurgia devido ao histórico de problemas no local. O procedimento de Neymar foi feito no Qatar, pelo médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar.

O período sem jogos, ainda no PSG, foi de mais de cinco meses, até porque emendou com as férias no futebol europeu.