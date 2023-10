Juninho Capixaba explica por que escolheu o Bragantino em vez do São Paulo

Um dos destaques do vice-líder Red Bull Bragantino no Brasileirão, o lateral esquerdo Juninho Capixaba contou no De Primeira por que escolheu o Massa Bruta em vez do São Paulo no início da temporada. Ele admitiu que esteve muito perto de fechar com o Tricolor.

'Estava quase tudo certo para ir ao São Paulo': "As pessoas às vezes não entendem muito bem as nossas escolhas. A gente agradece muito quanto temos proposta e convite de grandes clubes como o São Paulo, mas eu vinha de um Fortaleza de uma excelente temporada. Eu tinha muitos contatos de outros clubes, o São Paulo era um deles e acredito que estava quase tudo certo para ir ao São Paulo, mas sou muito religioso e sigo muito a intuição de Deus, sou cristão e procuro caminhar com Cristo, e isso significa ouvir a voz de Deus. Às vezes, a gente acha que indo para o São Paulo vai ter o desempenho, é um grande clube, aquela coisa toda, mas talvez não é o que Deus tinha preparado para nossas vidas.

'O Bragantino era um desafio para eu crescer': "Eu e minha esposa tomamos a decisão de vir para cá porque era um novo desafio, eu sou um cara que gosto de desafio e vir para o Red Bull Bragantino, uma equipe com um pouco menos de expressão no futebol brasileiro atualmente, era um desafio para crescer. Para eu manter minha regularidade, não sei se o São Paulo seria a melhor opção. São diversas coisas que são decisões difíceis de tomar e creio que tomei a decisão correta para minha carreira, estou muito feliz aqui no Red Bull Bragantino".