Jogador reverte justa causa no Inter por jogo amador com patrocínio erótico

Depois de tais períodos, ele foi relegado a treinar isolado do grupo principal. Para ele, o objetivo do Inter era dispensá-lo, mas o clube não queria arcar com a multa rescisória do contrato.

Em 2013, o Inter negociaria o defensor com o América-RN, mas o acordo não foi concluído pois ele teria que abrir mão de valores de direitos de imagem em atraso. Em seguida, a equipe gaúcha o informou da demissão por justa causa.

Torneio amador e patrocínio erótico

A justificativa para demissão apresentada pelo Inter foi que Dalton participou - sem autorização - de um torneio amador na cidade de Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Tal fato colocaria sua integridade física em risco.

Além disso, o time que o jogador do Inter defendeu tinha em sua camisa estampado o patrocínio de uma casa de eventos eróticos chamada 'La Barca'. Sob a ótica do clube, o atleta do Inter usar tal uniforme mancharia a imagem do clube.

No entanto, uma testemunha ouvida ao longo do processo afirmou que Dalton e outros jogadores pediram autorização para jogarem torneios amadores com objetivo de manter a forma e que o diretor executivo de futebol da época, Newton Drummond, conhecido como Chumbinho, tinha concedido tal direito a eles.