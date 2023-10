'Herdeiro' de Suárez? Camisa de Valverde domina estádio em Uruguai x Brasil

Para todo lado que se olhe nas imediações do estádio Centenario, em Montevidéu (URU), só é possível notar um número nas costas dos torcedores uruguaios: o 15, de Valverde. O jogador do Real Madrid (ESP) tomou o lugar de Suárez no coração da torcida e já é visto como o melhor atleta do país na atualidade.

Por consequência, é a camisa de Valverde a que mais é comercializada nas barracas e varais ao redor do Centenario. Na tenda do Andrés, só há o 15 pendurado.

"(Só camisas do) Valverde porque é o melhor jogador da seleção hoje. É a mais pedida, a que mais vende. Mas se o Suárez voltar, terei que mudar isso", brincou ao conversar com a reportagem.