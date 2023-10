'Flamengo renovar com Gabigol por 4 anos é surreal', critica Julio Gomes

O colunista Julio Gomes criticou no UOL News Esporte a provável renovação por quatro anos do Flamengo com Gabigol. Ele afirmou que o clube precisa de novos atletas com mais fome de bola.

'O Flamengo não tem que renovar por 3 anos com BH': "O Flamengo está errando a mão, o Flamengo precisa dar uma renovada no elenco, dar uma girada, está cheio de exemplo mundo afora de como é importante rodar o elenco. Não são jogadores com grande potencial de venda, a impressão que eu tenho é que a concorrência está adorando ver o Flamengo com o abacaxi da renovação do Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique é um jogador querido pela torcida, foi meio que o único que se salvou na temporada e a torcida não tem a visão de negócio que o clube deve ter. É óbvio que o Flamengo não tem que fazer um contrato de três anos, e nem de dois, com Bruno Henrique, porque ele é um jogador com problemas de lesão, com uma lesão muito grave e que está em alta, mas uma alta que a gente não sabe se vai durar um mês ou seis meses, mas muito dificilmente vai durar três anos".

'O Flamengo erra com esses contratos longos': "Renovar com Gabigol por quatro anos na fase que ele está é um negócio surreal até. O Flamengo não soube dar a saída a alguns jogadores e arejar o seu ambiente com outras figuras de impacto, outros jogadores mais jovens e com fome. A questão no futebol é a fome, jogador de futebol tem uma grande dificuldade de se manter motivado e focado o tempo inteiro. São poucos os técnicos e os clubes que conseguem fazer isso. Na minha opinião, o Flamengo erra com esses contratos longos com gente que já está aí há quatro, cinco anos no clube".