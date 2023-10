Duelo paraguaio: Romero anima Mano, que espera mais de Rojas no Corinthians

O atacante foi dirigido pelo treinador no próprio Corinthians e costuma se dedicar taticamente, sem se importar em participar diretamente do sistema defensivo.

Rojas, apesar de ter mais recursos que Romero, ainda não emplacou no Timão e não repetiu as boas atuações do Racing (ARG).

Mano espera mais de Rojas, que, principalmente contra o Flamengo, nada criou e decepcionou o novo técnico. O rendimento de Romero foi considerado mais efetivo.

Os treinos podem mostrar um caminho diferente, mas, hoje, Romero está na frente da fila em relação a Rojas pela titularidade contra o Fluminense, no Maracanã, na partida de quinta-feira, às 21h30.

Duelo antigo

Romero e Rojas são paraguaios e também já brigaram por espaço na seleção. Romero levou a melhor. Aos 31 anos, Romero tem 37 jogos pela seleção paraguaia, com nove gols. Rojas, de 27 anos, tem apenas 16 jogos pelo Paraguai, com um gol.