Dublador fez sucesso 'sem querer' com Neymar e vira madrugadas com futebol

Um vídeo despretensioso após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2022 fez Gustavo Machado encontrar um nicho. Ele teve a ideia de dublar a reação de Neymar no gol de empate da Croácia e ficou surpreso com a repercussão nas redes sociais.

O dublador decidiu investir no ramo da leitura labial e vem fazendo sucesso com vídeos de futebol. Ele conversou com o UOL sobre como concilia a nova atuação com suas outras tarefas na profissão.

'Papel' de Neymar e conteúdo viral