De DNA à 'cara do Flamengo': Landim repetiu discursos a técnicos em 2023

O ex-treinador da seleção brasileira foi apresentado ontem (16), em coletiva no CT Ninho do Urubu. Ele foi anunciado no começo da semana passada, e vai estrear na quinta-feira, contra o Cruzeiro, pelo Brasileiro.

O que Landim disse?

Enorme satisfação de poder estar contando com o Tite, uniformizado hoje de rubro-negro, e com toda a sua grande equipe, com a qual tive a honra e felicidade de trabalhar em 2019, na Copa América. Ele sabe que sempre foi uma vontade, um sonho de estar junto, trabalhar lado a lado para buscar novas conquistas. Falar da qualidade do Tite acho que é perder tempo. Todo mundo aqui conhece os trabalhos que ele fez, o quanto ele foi vencedor, acho que tem o DNA, a cara do Flamengo. As expectativas que a gente têm de trabalho são as melhores possíveis e fico mais feliz de ver que, no contato que tenho com a equipe desde que chegou aqui, o sorriso nos olhos, a vontade que todos têm de abraçar esse trabalho

Landim, em trecho da apresentação de Tite em 16/10/2023

É uma satisfação de poder estar contando agora com o Sampaoli, que é um sonho antigo do Flamengo. Foram várias as vezes que nós conversamos e, dessa vez, houve a possibilidade, de ambos os lados, de poder chegar a um acordo. Acho que o Sampaoli tem a cara do Flamengo, tem a determinação, a vontade de vencer, a energia, a forma de jogar que ele tenta implementar nos seus times, que é exatamente o modelo que acredito toda a nação rubro-negra espera de ver o time jogar. Dou as boas-vindas a ele. Tenho certeza que vai fazer um trabalho excepcional aqui no Flamengo e vamos ter grandes vitórias com ele à frente da nossa equipe

Landim, na apresentação de Sampaoli, em 17/04/2023