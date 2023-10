Casemiro lamenta rotina de Neymar após derrota: 'Lesões, lesões, lesões'

O capitão Casemiro lamentou a possível lesão de Neymar após a derrota do Brasil por 2 a 0 para o Uruguai hoje, no Centenário, pela quarta rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Neymar deixou o campo chorando após torção no joelho esquerdo. Há suspeita de problema de ligamento.

A CBF aguarda pelos exames de imagem para se posicionar. Ruptura de ligamentos demandaria cirurgia e ao menos seis meses de recuperação.