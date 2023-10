Casão: No lugar do Bruno Henrique, eu daria atenção à proposta do Palmeiras

Walter Casagrande Jr afirmou no Cartão Vermelho que daria atenção à proposta do Palmeiras para deixar o Flamengo. Para o colunista do UOL, a mudança de ambiente poderia aumentar a autoestima para fazer um grande final de carreira.

'Eu daria atenção à proposta do Palmeiras': "Se fosse o Bruno Henrique, eu daria muita atenção para essa proposta que o Palmeiras está fazendo. Não estou falando que eu sairia, eu não sei se sairia do Flamengo, chegou um novo treinador, de repente as coisas mudam, mas as vezes uma motivação é mudar de cenário, quando você muda de cenário, talvez nos quatro anos ele consiga fazer em alto nível, porque vai ter o impacto da novidade, um novo clube, recebido como um rei, a autoestima aumenta e você consegue jogar quatro anos em alto nível. Quatro anos no Flamengo, se a coisa não mudar, eu acho que vai murchando o entusiasmo".

'Bruno Henrique faz a diferença': "Com 37 anos acaba o contrato, ele vai fazer um contrato com 33, jogando o que está jogando no Flamengo. Nós não temos grandes jogadores, não dá para você oferecer 5 anos de contrato para um Mbappé, para trazer para o Brasil, então você tem que ir atrás dos caras que tem aqui que realmente fazem a diferença e o Bruno Henrique, se ele não ficar se machucando, ele faz a diferença, ele é o jogador que desequilibra qualquer jogo, qualquer partida. Jogando naquela posição que ele joga, tendo espaço para sair em velocidade, ele desequilibra qualquer partida, ele pode decidir qualquer jogo".