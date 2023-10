Arnaldo Ribeiro: 'Contrato de 4 anos para o Bruno Henrique é loucura'

Os jornalistas Arnaldo Ribeiro e Marco Antônio Rodrigues debateram no Fim de Papo o leilão entre Palmeiras e Flamengo por Bruno Henrique. Arnaldo disse que oferecer quatro anos de contrato para o atacante de 32 anos é "uma loucura", mas Bodão discordou: "Loucura nenhuma".

Arnaldo Ribeiro: 'Fazer um contrato de 3 ou 4 anos com Bruno Henrique é loucura'