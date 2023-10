Uruguai x Brasil: amigos no Flamengo, Arrascaeta e Gerson apostam churrasco

O confronto entre Uruguai e Brasil pelas Eliminatórias vai render um churrasco para Arrascaeta ou Gerson. Quem perder o jogo pelas Eliminatórias paga. A aposta foi feita pelos jogadores do Flamengo antes da data Fifa, segundo revelou o lado uruguaio do confronto.

"Antes de viajar nós falamos. Quem perder vai ter que pagar o churrasco", disse Arrascaeta, em entrevista ao programa Polideportivo, da Teledoce.

Arrascaeta tem intimidade com o futebol brasileiro por ter brilhado não só pelo Flamengo, mas anteriormente com a camisa do Cruzeiro. A relação com a torcida do Fla é de idolatria, mas na hora da seleção, não tem dúvida: