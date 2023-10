RMP: Só quem preferir o pior escolhe o Corinthians hoje em vez do Flamengo

Renato Mauricio Prado afirmou no Fim de Papo que Tite fez a melhor escolha de carreira ao aceitar a proposta do Flamengo e dizer não ao Corinthians. Na opinião do colunista do UOL, não há termo de comparação entre os dois clubes na atualidade.

Por que não foi ao Corinthians e foi para o Flamengo hoje em dia é uma pergunta que chega a ser ofensiva, com a diferença de situação dos dois clubes, com a diferença dos elencos dos dois clubes, com a diferença de faturamento anual dos dois clubes. O cara para ir para o Corinthians realmente só se ele preferir pegar o pior, porque nesse momento o Corinthians não está no mesmo patamar do que o Flamengo em termos do que pode oferecer a um técnico. RMP

