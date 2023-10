Quanto Botafogo investiu para ter dupla que hoje está na seleção brasileira

As contratações foram realizadas pelo Glorioso já com o futebol sob gestão de John Textor.

Adryelson chegou ao Botafogo sem custos. Ele atuava por empréstimo pelo Al Wasl, dos Emirados Árabes, e, ao fim do vínculo, conseguiu a rescisão com o Sport na Justiça — em ação que cobrava dívidas do Leão.

O caso, inclusive, ainda gera repercussão. O presidente do clube pernambucano citou a saída do zagueiro em entrevista ao podcast Embolad, do "ge".

"Para mim, o maior absurdo dentro do clube ainda é o caso Adryelson. Emprestar um atleta do nível de Adryelson, de graça. Passou um ano nos Emirados, não deu quitação aos débitos que tinha no clube. Ou seja, foi de graça e não deu quitação ao débito", disse.

Lucas Perri, por sua vez, custou R$ 1,5 milhão para uma liberação imediata.

Os valores foram pagos ao São Paulo, dono dos direitos do jogador. Na ocasião, ele disputava a Série B do Brasileiro pelo Náutico, por empréstimo.