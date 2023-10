Neymar deveria ser 'falso 9' na seleção? PVC e Mattos debatem

Os colunistas Paulo Vinícius Coelho e Rodrigo Mattos debateram no De Primeira se Neymar deveria jogar de "falso 9" na seleção brasileira. Para PVC, o craque brasileiro seria mais bem aproveitado jogando como ponta de lança, atrás de Rodrygo e Vinicius Junior.

PVC: "Minha formação seria com Neymar jogando de Bellingham [meia do Real Madrid]. É um losango no meio, com Casemiro, Bruno Guimarães, Paquetá e o Neymar fazendo o pêndulo, não como falso centroavante, mas com dois atacantes e um losango. E Vini Jr e Rodrygo com liberdade, o que também significa uma mudança de trabalho nos dois. O Real Madrid está jogando assim, o Bellingham não é um falso centroavante, o Bellingham é a ponta de cima do losango, e os dois atacantes, Rodrygo e Vinicius. Eles dois podem se movimentar e o Neymar vindo de trás".

Mattos: "Concordo com o esquema do PVC, só mudaria alguns nomes. [Sem Paquetá] Esse da esquerda eu não botaria o Joelinton, eu ficaria entre o Veiga e o Gerson. O Gerson jogando de segundo volante não está funcionando, foi o que aconteceu no jogo contra a Venezuela, ele falhou no gol da Venezuela, mas ele jogando como meia ou um terceiro homem de meio de campo está funcionando no Flamengo, inclusive essa posição da esquerda é a dele. O Diniz vê o Gerson um pouco como o Paquetá, ele vê algumas similaridades, embora sejam jogadores diferentes, ele acha que o Gerson é um cara que dá mais passe e o Paquetá tem mais condução de drible do que o Gerson, ele vê a movimentação dos dois como algo parecido. E aí coloco outra polêmica: Casemiro não está tão bem adaptado para esse esquema do Diniz, há uma discussão se ele não deveria usar o André como primeiro volante. O Casemiro tem dificuldade nesse esquema do Diniz, o André faz isso muito bem, mas é uma discussão, pode ser que o Casemiro se adapte mais à frente. Eu sei que é meio ousado tirar o Casemiro do time, ele é um grande jogador, mas eu pensaria e acho que pode funcionar bem".