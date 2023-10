Mauro Cezar: Neymar é um desperdício; a seleção sacrifica os outros por ele

Mauro Cezar Pereira analisou no Posse de Bola que Neymar virou "um grande desperdício" de talento e hoje atrapalha a seleção brasileira quando está em campo. Segundo o colunista do UOL, jogadores como Vini Jr. ficam encaixotados diante do protagonismo do camisa 10.

'Neymar é claramente um jogador em declínio': "Acho esse raciocínio um tanto raso: 'Ah, ele é o nosso melhor jogador, é o melhor jogador brasileiro' — esses são os argumentos. Mas falta jogo coletivo, vale lembrar que o Neymar está na Arábia e uma das razões é porque os principais clubes europeus não se interessaram pelo seu futebol, ninguém quis, não houve proposta. Custou 90 milhões de euros ao Al-Hilal, antes 222 milhões de euros ao PSG, e ninguém se interessou, então ele é claramente um jogador em declínio. Que ele é talentoso, que ele tem recursos técnicos acima da média, isso tudo a gente sabe, mas ele é um grande desperdício, por outras razões, ele não evoluiu tecnicamente".

'Neymar sacrifica outros jogadores como Vini Jr': "A seleção, assim era com Tite e agora é a mesma coisa, sempre tem que criar um ambiente para que o Neymar fique à vontade. Com essa coisa de concentração de jogadores do lado da bola, como gosta o Fernando Diniz, eventualmente você tem pouco espaço para jogadores como, por exemplo, o Vinicius Junior, o próprio Arana, que precisam de espaço para trabalhar, o Vinicius especialmente. Então, você sacrifica outros jogadores porque ele cai muito para a esquerda, a bola tem que ser dada para ele o tempo todo, para que ele comece e termine as jogadas, a retém demais. Não evoluiu no seu jogo".