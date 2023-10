Mano tenta recuperar 'xodó de VP' para resolver problema na lateral

O UOL esteve em um treinamento aberto para a imprensa de Mano Menezes na última quinta-feira e viu que o técnico e seus auxiliares deram atenção especial para Rafael Ramos.

O português recebeu conselhos frequentes e esteve por um bom tempo ao lado dos titulares Cássil, Gil e Lucas Veríssimo.

Rafael tem contrato até junho de 2024 e espera ganhar sobrevida com a nova comissão para renovar o contrato. O primeiro passo é ser relacionado para o duelo com o Fluminense, quinta-feira, no Maracanã.

