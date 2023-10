Juca detona candidatos a presidente do Corinthians: 'O futuro é sombrio'

Juca Kfouri criticou no Posse de Bola a carreira dos dois principais candidatos à Presidência do Corinthians. Na visão do colunista do UOL, o pleito no Parque São Jorge é uma sinuca de bico.

'Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come': "Quem vê o Posse de Bola, quem lê meu blog, minha coluna na Folha, sabe que há mais de um eu tenho dito que, na eleição do Corinthians, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Os dois candidatos são horrorosos, tanto o André Negrão como o Augusto Melo, os dois não tem currículo, tem ficha, tem capivara. Esse André está em duas campanhas, para ser presidente do Corinthians e pela legalização do jogo do bicho, e aí houve das autoridades em Brasília que, para legalizar o bicho, ele primeiro precisa legalizar os bicheiros do Rio de Janeiro, que são contra, e aí como o bicho no Rio é muito mais potente que o bicho de São Paulo, ele fica de mãos atadas, mas essa é a história de vida dele, no jogo do bicho, e quer ser presidente do Corinthians.

'O Corinthians tem um futuro absolutamente sombrio': "A situação foi mais bem definida no Corinthians pelo conselheiro e ex-presidente Roque Citadini, que disse que não há nada que esteja tão ruim, que não possa ficar pior. Com o que ele justifica que vai votar, embora não faça campanha, no André Negrão, que já é da situação. A situação é essa "josta", mas o outro é pior que esta "josta". Então, veja que desesperadora é a situação do Corinthians, que futuro desgraçado tem o Corinthians nos próximos três anos. A situação do Corinthians é essa, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, é um futuro absolutamente sombrio o que está reservado ao Corinthians, é uma pena".