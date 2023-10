Jogo do Brasil é hoje? Veja data, que horas começa e onde assistir

Na segunda posição da tabela de classificação, a seleção brasileira deverá ter novidades no jogo de amanhã. No treino deste domingo (15), Diniz sacou o atacante Richarlison para dar lugar a Gabriel Jesus no time titular. Outra mudança deve acontecer na lateral-esquerda, com a saída de Guilherme Arana para a entrada de Carlos Augusto.

Classificação e jogos Eliminatórias Sul-Americanas

Uruguai x Brasil - Eliminatórias da Copa 2026