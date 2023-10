Corinthians: o que candidatos falaram sobre Renato Augusto, Mano e estádio

André Negão: "A gente quer contar com todos aqueles jogadores que a comissão técnica decidir. Eu acho que é muito prematuro para um candidato a presidente do clube. Quem tem a decisão de renovar o contrato e pode fazer isso é o presidente atual do clube, porque o mandato atual dele vai até 1° de janeiro. Primeiro você precisa ganhar a eleição. A partir desse momento, você senta com a comissão técnica, vê as pessoas que vai trazer para trabalhar no futebol, para que aí comece a fazer a preparação para o ano seguinte".

Augusto Melo: "Renato Augusto é um craque, um grande jogador, vem em uma performance maravilhosa, mas não consegue jogar todos os jogos assim como é exigido. Criaremos um sistema especial para ele. Com certeza, assim que ganharmos a eleição, vamos sentar com o Renato Augusto. Tenho todo o interesse em renovar com ele, porque é um craque, um dos melhores meias do país hoje. Tenho certeza que com essa reformulação o Renato Augusto daria essa tranquilidade para essa molecada que vai estar subindo".

Mano Menezes

Contratado recentemente pelo Corinthians, Mano Menezes tem contrato até 2025. Perguntados sobre o futuro do técnico, os dois candidatos se mostraram a favor de uma eventual permanência.

Anteriormente, após o anúncio do novo treinador, Augusto Melo emitiu um comunicado e citou o fato de não ter sido questionado pela atual gestão sobre a chegada de Mano. André Negão, por sua vez, sempre se mostrou favorável à decisão de Duilio, atual presidente, e que faz parte da mesma chapa: Renovação e Transparência.

André Negão: "O Mano Menezes é um treinador que já passou pelo Corinthians, teve uma passagem vitoriosa e merece todo respeito. O contrato que foi feito é até 2025. A gente tem certeza que nesse momento o Mano vai fazer um bom trabalho. Vou apoiar, dar todo o aparato necessário para que ele desenvolva um bom trabalho".