Tite ganha terço nas cores do Flamengo e se emociona ao lembrar da mãe

O Flamengo presenteou Tite com um terço rubro-negro e fez o técnico se emocionar. Dona Ivone Bacchi, mãe do treinador, tinha o costume de providenciar a peça religiosa com as cores do clube em que o filho trabalhava para assistir aos jogos.

O kit contava ainda com uma imagem de São Judas Tadeu, padroeiro do clube, e uma camisa com o nome de Dona Ivone, que morreu em 2019, aos 83 anos.

O que aconteceu