'Nosso lugar é na Série A': CEO do Amazonas detalha rápida ascensão do time

Dudu Monteiro de Paula aponta passos para que o Amazonas tenha um crescimento mais planificado. "Precisam construir um CT e também olhar para os jogadores locais. Fica muito caro ter um elenco só com gente de fora".

São sugestões que Roberto Peggy tem anotadas. "Temos apenas dois jogadores locais. O problema é que o trabalho de base é muito ruim no estado. Nossa meta é ter 50% do elenco de jogadores revelados aqui em três anos. Daqui a dois meses, teremos tudo planejado para uma reestruturação do clube, inclusive com a construção de um centro de treinamentos. Nossa gestão é totalmente empresarial".

O interessante é que um dos pontos citados por Peggy como gestão empresarial é apontado por muita gente como falta de paciência com processos.

O Amazonas teve a terceira melhor campanha na primeira fase da Série C, com 56% de aproveitamento. Começou a segunda fase com duas derrotas. "Imediatamente trocamos o treinador. Saiu o Rafael Lacerda e veio o Luizinho Vieira. Ganhamos as quatro partidas restantes e conseguimos o acesso".

Luizinho não vai ficar: ele já havia acertado um contrato para treinar o Confiança em 2024. "A Série B é outra conversa, com mais responsabilidade e também com mais orçamento. Estamos preparados e pode ter certeza que em 2025, a Arena Amazonas vai receber todos os grandes clubes do Brasil para enfrentar nosso clube. A nossa Onça".