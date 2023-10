Mano esquece passado e dá chance a todos para definir Corinthians de 2024

O novo treinador entende que seria injusto se desfazer de um ou outro jogador por conta do histórico recente.

Mano Menezes quer analisar a partir do seu trabalho, com cada um começando do zero e tendo atenção e chance nos treinamentos para melhorar.

Um bom exemplo citado internamente é o de Maycon. O meio-campista não vinha bem, mas, na visão de Mano, fez dois bons jogos contra São Paulo e Flamengo.

Maycon, então, ganhou pontos com a comissão técnica, apesar das críticas de parte da torcida. E essa será a postura com todos os jogadores.

Contratos no fim

Vários atletas estão com vínculos a terminar em dezembro. Essas renovações ou dispensas vão ditar parte do planejamento para 2024.