Zagueiro reencontra Diniz no Uruguai e diz: 'É um treinador que marca'

Potencial de seleção. "Pela ideia de jogo dele, eu sabia que tinha potencial. Como eu falei, algumas coisas do jeito dele eram, naquela época, um pouco difíceis. Pega no seu pé, a gente sente. Mas víamos que era diferenciado, inteligente, com potencial gigante. É mais que merecido onde ele chegou".

Dinizismo. "Muita gente fala do risco, mas se estamos compactos, trabalhados, não se corre risco. Valorizamos a posse de bola, e o adversário se expõe ao pressionar e abrir espaços".

Oportunidade: "Estou no Uruguai há quatro anos. O Brasil veio treinar no CT onde eu treino, no Peñarol. Infelizmente não poderei ir ao jogo, tenho um jogo pelo Peñarol na quarta-feira e estarei concentrado. E aí tive a possibilidade de poder revê-lo, entregar uma camisa do Peñarol e tenho que aproveitar a oportunidade. Meu filho tem cinco anos, nunca teve contato com a seleção, então foi muito bom ter esse momento".

Personalidade forte: "Conforme foi chegando em outros times de maior peso, de força, acho que aprendeu também a filtrar algumas coisas, saber lidar melhor com algumas situações. Tem personalidade muito forte, não guarda para ele algumas coisas e todo mundo sabe. Quer tirar o melhor do jogador, sabe o que o jogador pode dar e cobra. É a personalidade dele e te marca de todas as formas".

Léo tem 30 anos, começou a carreira no Nacional-SP, rodou pelo interior do estado até chegar ao Paraná. Chegou a jogar pelo sub-23 do Santos em 2016. Foi ao Uruguai para atuar no Fénix em 2019, passou pelo futebol do México e voltou ao Nacional, onde foi campeão uruguaio no ano passado antes de acertar com o Peñarol.