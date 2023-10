Yan Couto explica cabelo rosa: 'Fiz para mostrar que esse ano é meu'

Girona sensação

"O desempenho no Girona tem sido base para estar aqui. Meu time está indo bem na Espanha, somos os segundos da La Liga, grupo sensacional, estou lá para ajudar e estamos fazendo grande temporada. Sou brasileiro, me identifico. Tenho passaporte português, mas sempre sonhei com a seleção brasileira e posso ajudar. Quero que o povo brasileiro me conheça e isso começa agora para eu ter uma história bonita na seleção".

Servir os atacantes

"No último jogo, no intervalo, tive pequena conversa com o Richarlison. Para entrar no segundo pau quando estou no bico da área. Cruzei uma e o zagueiro conseguiu tirar. Essa comunicação é importante para que entendam como jogo e vice-versa, podemos fazer uma bola rápida por trás da defesa. Tudo depende. Temos pouco tempo e conversamos para alinhar e na hora do jogo concluirmos melhor uma jogada".

Com quem fala mais?

"É pouco tempo, deu uma semana e estou tentando entrosar. Sempre brincam por ser novo e com cabelo rosa ainda. Tenho mais intimidade com o Carlos Augusto que veio comigo. Rodrygo e Vini também, que jogamos contra. A gente já se conhecia. Pouco a pouco vamos adaptando, conhecendo novos companheiros. Isso é com o tempo".