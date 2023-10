Após torção de Nino, Diniz convoca Adryelson para enfrentar o Uruguai

O Fluminense se preocupa com a situação, principalmente por causa da final da Libertadores contra o Boca Juniors (ARG), no dia 4 de novembro.

Com o problema de Nino, Diniz escolheu Adryelson, zagueiro destaque do líder Botafogo. Nino vai seguir com o grupo em Montevidéu.

Adryelson deve chegar a tempo do treino deste domingo, no estádio Campeón del Siglo, do Peñarol.