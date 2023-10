Merentiel diz que gramado do Allianz ajudou em lance de gol do Boca

O atacante Miguel Merentiel, do Boca Juniors, revelou que o gramado do Allianz Parque o ajudou a participar do gol contra o Palmeiras na Libertadores.

O que aconteceu

Por ter jogado no Palmeiras, Merentiel explicou como usou o gramado sintético a favor para realizar a jogada que resultou no gol de Cavani, no jogo de volta das semifinais da Libertadores.