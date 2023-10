Lesão de Morelos frustra o Santos e liga sinal de alerta para o Brasileirão

Marcelo Fernandes tem as alternativas de colocar Furch ou Maxi Silvera e escalar dois centroavantes ou até jogar com mais um meio-campista e reforçar o setor.

Por características, Mendoza poderia ocupar essa vaga. O colombiano está recuperado de lesão muscular e tenta reconquistar a confiança do torcedor após uma sequência de partidas ruins.

Sem Morelos, o Santos entende que perdeu uma opção de "hierarquia" no elenco e quer que outros atletas pintem como protagonistas para preencher essa laguna.

Uma possível escalação para enfrentar o Red Bull Bragantino é: João Paulo, Joaquim, João Basso e Dodô; Lucas Braga, Rodrigo Fernández, Jean Lucas, Lucas Lima e Kevyson; Soteldo (Maxi Silvera ou Furch) e Marcos Leonardo.

