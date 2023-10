Dorival Júnior cita 'desleixo' de Pedro no Flamengo: 'Mudou a percepção'

Dorival Júnior está no São Paulo. Ele passou pelo Rubro-Negro na temporada passada, e foi campeão da Copa do Brasil e Libertadores.

Ele assumiu a equipe em junho, após demissão de Paulo Sousa.

Em recente entrevista à ESPN, Dorival revelou uma conversa particular com Pedro, após papo com o elenco.

"Na primeira reunião, coloco aos jogadores que iríamos mudar o momento, o padrão que estavam vivendo. Eles começaram a entender que todos ali seriam importantes, que todos iriam participar. E não foi diferente. Acabou a reunião, chamei o Pedro e conversei com ele, falando que um jogador do nível dele não poderia estar no momento em que ele estava, vivendo o que ele vinha vivendo", disse.

"E muito em razão, também, do desleixo que ele estava tendo. Ele se entregou de tal maneira que ele não participava. E falei para ele que se preocupasse e se preparasse mais se ele quisesse jogar, porque eu confiava nele. E acabou mudando a percepção", completou.

Sob o comando de Dorival Júnior, o time da Gávea teve a dupla de ataque formada por Pedro e Gabigol.