Santos tem 13 jogadores emprestados; saiba quem pode ser aproveitado

Ivonei - Botafogo-SP

Destaque do sub-20, Ivonei ganhou chances com o ex-treinador Lisca, mas, com o mau desempenho do time, não foi bem aproveitado e acabou emprestado até o final de 2023.

Carabajal - Puebla, do México

Carabajal chegou ao Santos com status de solução, mas não atingiu as expectativas e acabou emprestado ao Vasco. No Rio de Janeiro, não conseguiu encontrar espaço e acabou reemprestado ao Puebla, do México. O empréstimo vai até o final da temporada.

Vincius Zanocelo - Fortaleza

Após efetuar a compra do meia, o Santos o emprestou ao Fortaleza para que ele vivesse novos ares e experiências por falta de espaço no Santos. O empréstimo vai até o final desta temporada e tem opção de compra de 4 milhões de euros (cerca de R$ 22 mi).