Santos: Morelos tem lesão diagnosticada e pode voltar a jogar só em 2024

O problema não é simples e tirará o jogador de combate nas próximas semanas.

Há, até, a chance do colombiano não atuar mais no Campeonato Brasileiro.

O trabalho de fisioterapia já foi iniciado e ele será reavaliado semanalmente.

Morelos foi titular na vitória sobre o Palmeiras e estava cotado para a partida contra o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro.

