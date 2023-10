Quais as dificuldades para o Dinizismo na seleção? Jogadores explicam

O empate por 1 a 1 com a Venezuela é a materialização de um cenário de instabilidade na seleção brasileira. No período em que o técnico Fernando Diniz ainda tenta passar seus conceitos de jogo — com os quais os jogadores não estão acostumados —, o Brasil fez dois jogos ruins em três rodadas das Eliminatórias.

Mas por que isso acontece? Os próprios jogadores analisam a situação. No geral, a resposta envolve um pedido de paciência e um otimismo de que as coisas vão engrenar.