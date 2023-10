Palmeiras tem 14 emprestados que retornam em 2024; quem fica no clube?

Miguel Merentiel

O atacante uruguaio é outro que não retorna para o Palmeiras no ano que vem. O Boca Junior também avisou ao Palmeiras que irá exercer a opção de compra após o fim do empréstimo.

Rafael Navarro

O atacante é um dos emprestados que tem contrato mais longo com o Palmeiras, até o final de 2026. Ele deve retornar ao clube no meio do ano que vem, quando acaba o empréstimo, após não emplacar no Colorado Rapids. O jogador fez oito partidas nos Estados Unidos, mas ainda não balançou as redes.

Pedro Bicalho, Pedro Lima e Zé Henrique

Os três jogadores estão emprestados no futebol europeu até o meio de 2024, e quando retornarem devem ser emprestados para ganhar mais rodagem. O meio-campista Bicalho está no Alverca, que disputa a terceira divisão de Portugal, o também meia Pedro Lima no time sub-21 do Norwich, da Inglaterra, e o goleiro Zé Henrique está no time sub-23 do Famalicão, de Portugal.