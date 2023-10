'Neymar não tem inteligência futebolística', dispara Casagrande

RMP: "Ela está apanhando, como estão apanhando Braz e Landim, porque fizeram temporadas abaixo do potencial de seus clubes. Ela começou a apanhar justamente porque o time deixou de ganhar. Nenhum dos dois ganharam nada importante esse ano. Fracassaram nas competições mais importantes: Copa do Brasil, Brasileiro (em andamento) e Libertadores. Eu não me lembro de um outro presidente que tenha partido para o confronto com as torcidas como ela partiu, e jogado a história do seu clube no lixo. Um dos clubes mais vitoriosos da história do futebol brasileiro".

Assista ao Fim de Papo na íntegra