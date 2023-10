Diniz reprova pipoca arremessada em Neymar: "É até desrespeito"

"A gente teve outras possibilidades de fazer gol. O jogo se desenhou para a gente jogar mais pelos lados. Jogamos prioritariamente pelo lado esquerdo e com chutes de fora da área. A gente fez o goleiro deles trabalhar. É difícil jogar contra times muito recuados. Mas o volume que a gente teve, com a qualidade que a gente tem, o normal era aproveitar as chances e não conseguimos. Ficamos vulneráveis com 1 a 0 no placar, eles tiveram felicidade de aproveitar essa chance e foi isso que produziram. Empataram o jogo".

Troca no meio

"Nas mudanças que a gente fez, o time estava sentindo o calor, estava mais espaçado. Todos os jogadores treinaram muito bem. Como tinha só mais uma parada, resolvi fazer as três substituições. A gente estava tendo as chances de fazer gols em contra-ataque. Quando não fazia, estava parando na frente e ficando descompactado. A gente teve controle quando os três entraram, mas falhamos nesse lance pontual. Casemiro pediu para sair porque tinha uma pancada no tornozelo. E não achei que o time ficou desguarnecido. Teve mais controle, mas falhou nesse lance. A gente poderia ter evitado com certa facilidade".

Time adversário atrás

"Existe uma tendência do time do Uruguai ser mais agressivo lá, como o Peru foi diferente da Bolívia. A tendência é não ter linhas tão baixas. A gente tem que estar preparado para qualquer situação".

Primeiro teste por vir