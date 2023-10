Críticas a Leila Pereira são justas ou exageradas? Milly e RMP debatem

Milly Lacombe e Renato Maurício Prado discordaram sobre as críticas a Leila Pereira no Fim de Papo. Para Milly, a presidente do Palmeiras é mais criticada por ser mulher, enquanto RMP disse que a cobrança sobre ela não é diferente de outros dirigentes.

Milly: "A entrevista dela tem pontos que são altamente criticáveis e outros pontos que são elogiáveis, ela fala coisas corretas. Ela fala coisas que são equívocos, principalmente quando, e como, ela fala das torcidas organizadas, o tipo de linguagem que ela usa. A partir daí, eu não lembro de ter visto um massacre a um dirigente vencedor como estão fazendo com ela. Já vi dirigentes serem colocados na corda por causa de fases ruins, rebaixamentos, risco de queda. Acho que as pessoas se sentem muito confortáveis para bater nela".

RMP: "Ela está apanhando, como estão apanhando Braz e Landim, porque fizeram temporadas abaixo do potencial de seus clubes. Ela começou a apanhar justamente porque o time deixou de ganhar. Nenhum dos dois ganharam nada importante esse ano. Fracassaram nas competições mais importantes: Copa do Brasil, Brasileiro (em andamento) e Libertadores. Eu não me lembro de um outro presidente que tenha partido para o confronto com as torcidas como ela partiu, e jogado a história do seu clube no lixo. Um dos clubes mais vitoriosos da história do futebol brasileiro".