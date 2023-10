'Zero trabalho': como John Kennedy superou imagem de bad boy na Ferroviária

Foi muito fácil trabalhar com ele. Ele surpreendeu em muitos aspectos, não só pela capacidade técnica e atlética privilegiada, mas também no dia a dia. E no que ele me surpreendeu? Ele foi muito dedicado, veio para disputar o Paulista para mudar, realmente. E a trajetória comprovou isso já no jogo de estreia. Foi o cartão de visitas Vinícius Munhoz, primeiro técnico de John Kennedy na Ferroviária

Classificação e jogos Libertadores

O dia a dia provou aos funcionários do clube de Araraquara que John Kennedy estava disposto a mudar, mas o hat-trick na estreia chegou a causar um alerta de preocupação, algo rapidamente desfeito pelo próprio atacante.

Ele fez os três gols a favor e já tínhamos, na sequência, um outro jogo. E ao chegar ao clube no dia seguinte, me deparo com o John Kennedy muito cedo, sendo que o treinamento era só de tarde, mas desde a manhã ele já estava no clube para se preparar para a próxima rodada. Isso mostrou o comprometimento dele, que já vinha acontecendo ao longo da preparação, mas você sabe como é jogador quando marca três gols, ele empolga [risos]. Porém, isso não aconteceu com o John Kennedy Vinícius Munhoz, primeiro técnico de John Kennedy na Ferroviária

Conselhos de Elano

Elano foi um dos treinadores de John Kennedy na Ferroviária Imagem: Divulgação/Ferrovária

No decorrer do Campeonato Paulista, a Ferroviária demitiu Vinicius Munhoz e contratou Elano, ex-jogador com passagens por Santos, Grêmio, Flamengo, seleção brasileira, entre outros.