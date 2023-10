Teto retrátil e telão 360°: o que terá no novo estádio de R$ 8 bi do Barça

O gramado contará com um teto retrátil coberto com 30.000 metros quadrados de painéis solares, além de contar com um ginásio para 15 mil pessoas.

O local também terá um novo placar eletrônico de 360º que percorrerá todo o interior do estádio. Ele será alimentado diretamente pelos painéis solares

Novas sedes administrativas da equipe também serão construídas e outras serão reformadas, além da revitalização da região ao redor também estão no projeto.

Financiamento bilionário

O Barcelona fechou um acordo de financiamento no valor de 1,6 bilhão de dólares (R$ 8 bilhões na cotação atual). 20 empresas estão na lista de financiadoras.

O clube espanhol pretende devolver o dinheiro em parcelas progressivas - após cinco, sete, nove, 20 e 24 anos.