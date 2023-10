São Paulo: quais as situações dos jogadores que vivem fim de contrato?

Rafinha. O experiente lateral-direito de 38 anos já confirmou sua aposentadoria em 2024, mas não indicou em qual momento da temporada vai pendurar as chuteiras. As próximas semanas serão fundamentais para o São Paulo definir se continua com o jogador por mais algum tempo.

Classificação e jogos Brasileirão

Felipe Alves. O goleiro perdeu muito espaço nos últimos meses, chegou a ser afastado por indisciplina e, emprestado pelo Fortaleza, deve voltar ao time de Juan Pablo Vojvoda ao final da atual temporada.

David. Outro emprestado que vive situação complicada é o atacante de 27 anos. Ele pertence ao Inter e, após lesão, atuou como titular do São Paulo em apenas uma oportunidade desde julho. Nomes pesados do setor ofensivo — como Lucas, Luciano e James Rodríguez — têm prioridade em relação a David.

David pertence ao Inter e não conseguiu engatar sequência como titular do Tricolor Imagem: Miguel Schincariol/Getty Images

Ythallo. O zagueiro formado nas categorias de base subiu ao time profissional com status de promessa, mas ainda não estreou na equipe profissional. A situação para o futuro, por enquanto, está indefinida.

Ferraresi. Ele foi cedido pelo Manchester City ainda em 2022, mas acumulou lesões que o impediram de mostrar serviço à comissão de Dorival. O zagueiro venezuelano defendeu o Tricolor em apenas três jogos neste ano, mas ganhou a confiança da diretoria, se recuperou e deve ser comprado em definitivo para 2024.