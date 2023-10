Quem são e como estão as situações dos atletas do Santos em fim de contrato

O Santos tem oito jogadores com contrato até o fim do ano. O presidente Andres Rueda, segundo apurou o UOL, deve deixar para o novo presidente definir a situação dos nomes abaixo. As eleições ocorrerão em dezembro.

Quem tem contrato com o Santos até o fim ano

Alison: O volante foi recontratado ainda nesta temporada, mas precisou passar por uma nova cirurgia no joelho e só deve retornar em 2024. O vínculo deve ser estendido, por obrigação da lei, enquanto ele faz o tratamento. O Menino da Vila tratou o joelho no final do ano passado e voltou ao Peixe por causa da sua força e liderança nos vestiários.