Quem são e como estão as situações dos jogadores do Fla em fim de contrato

Everton Ribeiro

O meia é outro que prioriza o Flamengo para definir o futuro, mas quer mais tempo de contrato do que tem sido oferecido. As conversas também já começaram.

Rodrigo Caio

Sem sequência ao longo da temporada e sofrendo com lesões, o zagueiro tem pequenas chances de permanecer no Flamengo ano que vem. A situação pode mudar com Tite, mas não foi a tendência em 2023.

Filipe Luís

O lateral-esquerdo já declarou que ou renova com o Flamengo ou se aposenta. Agora, portanto, ele aguarda uma posição do clube para definir o que fará com a carreira.