'Paulo Nobre fez mais pelo Palmeiras do que a Crefisa', diz Rodrigo Mattos

O comentarista Rodrigo Mattos disse no Fim de Papo que o ex-presidente Paulo Nobre fez mais pelo Palmeiras do que a Crefisa. Nesta quinta-feira (12), Nobre divulgou uma carta aberta rebatendo Leila Pereira, atual presidente do clube e da Crefisa.

Tirou do buraco: "Paulo Nobre é um cara que tirou o time do buraco. A verdade é essa. Palmeiras estava em uma situação financeira muito ruim quando ele entrou. É até discutível a coisa dele emprestar dinheiro pro clube, mas ele fez de uma forma institucional, com um fundo de investimento e foi ele que pegou o Palmeiras no momento mais difícil."

Fez mais que a Crefisa: "Paulo Nobre fez muito mais pelo Palmeiras do que a Crefisa. O que levou o Palmeiras e ter a segunda maior arrecadação e disputando com o Flamengo? É muito mais obra do Paulo Nobre do que o dinheiro da Crefisa. Poderia ter demorado mais, mas o Palmeiras ia acabar conseguindo. O problema era sair do buraco."