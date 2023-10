Palmeiras: Quem são e como estão as situações de atletas em fim de contrato

O Palmeiras tem três jogadores em reta final de contrato, e todos eles já têm situações bem definidas dentro do clube.

Jaílson

O meio-campista de 28 anos deixará o Palmeiras no final de seu contrato. Jaílson chegou com moral no clube em 2022, tanto é que na prioridade de volantes de Abel Ferreira, ele estava à frente de Patrick de Paula e Gabriel Menino — ambos ficaram fora da lista dos jogadores que disputaram o Mundial de Clubes por conta de Jaílson.