Na última vez da seleção em Cuiabá, todo mundo que fez gol foi à Copa

Felipão convocou só jogadores que atuaram no futebol brasileiro, como um vestibular final para a Copa 2002. Não tinha Romário.

A lista de artilheiros da noite teve Anderson Polga (2), Kleberson, Kaká, Gilberto Silva e Edilson.

O quinteto fez parte da campanha do penta na Coreia do Sul e no Japão. Gilberto Silva foi titular desde o início da Copa, após a lesão de Emerson. Kleberson ganhou espaço durante a campanha.

Para quem pesou mais o jogo?

Kaká

O jogo em Cuiabá marcou o primeiro jogo de Kaká como titular da seleção — antes, só tinha entrado no decorrer do amistoso contra a Bolívia, no começo do ano. Prestes a completar 20 anos, ele marcou o terceiro gol da seleção em um lance característico: batida chapada no ângulo e comemoração com os dedos apontados para o céu.